03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bonava (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Bonava (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,195 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bonava (B) ein EPS von 0,490 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,42 Prozent auf 2,75 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Bonava (B) noch 3,14 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,137 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,850 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 8,37 Milliarden SEK, gegenüber 8,19 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Bonava AB (B) 1,27 2,74% Bonava AB (B)

