Bonava AB Aktie
WKN DE: A2AKB8 / ISIN: SE0008091581
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bonava (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bonava (B) wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,105 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 SEK je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,12 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,14 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,718 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,280 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,25 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,73 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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