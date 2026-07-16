Ausblick: Bonava (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bonava (B) wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,105 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,12 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,14 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,718 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,280 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,25 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,73 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at