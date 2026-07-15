Bonesupport Aktie
WKN DE: A2DTSD / ISIN: SE0009858152
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bonesupport stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bonesupport äußert sich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,13 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 39,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bonesupport 0,810 SEK je Aktie vermeldete.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,42 Prozent auf 362,4 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,83 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,16 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,50 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,17 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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