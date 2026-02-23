Ausblick: Bonesupport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bonesupport wird am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,875 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bonesupport 0,820 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 21,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 313,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 257,0 Millionen SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,44 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,04 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,17 Milliarden SEK, gegenüber 898,7 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at