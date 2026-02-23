Bonesupport Aktie
WKN DE: A2DTSD / ISIN: SE0009858152
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bonesupport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bonesupport wird am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,875 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bonesupport 0,820 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 21,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 313,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 257,0 Millionen SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,44 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,04 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,17 Milliarden SEK, gegenüber 898,7 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bonesupport Holding AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Bonesupport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Bonesupport stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Bonesupport stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Bonesupport stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bonesupport Holding AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bonesupport Holding AB Registered Shs
|17,12
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.