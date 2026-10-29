Bonheur ASA Aktie
WKN: 870485 / ISIN: NO0003110603
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bonheur ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bonheur ASA wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 10,17 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,80 NOK je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,77 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,33 Milliarden NOK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,45 NOK, gegenüber 33,40 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 12,38 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 12,49 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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