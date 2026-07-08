Bonheur ASA Aktie
WKN: 870485 / ISIN: NO0003110603
|
08.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bonheur ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bonheur ASA lädt am 09.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
6 Analysten schätzen, dass Bonheur ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,53 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20,60 NOK je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,04 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bonheur ASA einen Umsatz von 3,04 Milliarden NOK eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,21 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 33,40 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,14 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,49 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bonheur ASA
|
08.07.26
|Ausblick: Bonheur ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|Erste Schätzungen: Bonheur ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Bonheur ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Bonheur ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Bonheur ASA
Aktien in diesem Artikel
|Bonheur ASA
|19,74
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.