Ausblick: Bonheur ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bonheur ASA stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 2,29 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,000 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,40 Prozent auf 2,79 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,36 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,87 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 33,40 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 12,22 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 12,49 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at