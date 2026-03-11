Bonterra Energy Aktie

Bonterra Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGEJ / ISIN: CA0985461049

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Bonterra Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bonterra Energy präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Bonterra Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 59,2 Millionen CAD gegenüber 60,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,130 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,270 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 257,0 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 240,3 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

