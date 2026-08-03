Ausblick: Booking gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Booking öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

26 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,43 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 120,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,10 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 28 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,76 Prozent auf 7,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,62 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 32 Analysten von durchschnittlich 29,33 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at