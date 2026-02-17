Booking Holdings Aktie

Booking Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Booking legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Booking wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,69 USD. Im Vorjahresquartal waren 31,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 30 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,22 Prozent auf 6,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Booking noch 5,47 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 227,49 USD, gegenüber 172,69 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 34 Analysten durchschnittlich 26,71 Milliarden USD im Vergleich zu 23,74 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Booking Holdings

Analysen zu Booking Holdings

Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 3 480,00 -0,60% Booking Holdings

