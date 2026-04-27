Booking Holdings Aktie

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WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Booking präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Booking wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 25 Analysten von einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 30 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,52 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 15,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Booking einen Umsatz von 4,76 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 31 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,68 USD je Aktie, gegenüber 6,62 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 34 Analysten durchschnittlich bei 29,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 26,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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