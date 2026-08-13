Boost Ru a Aktie
WKN DE: A425BP / ISIN: US09940T1007
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Boost Run A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Boost Run A gibt am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,130 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boost Run A 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 34,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,667 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 199,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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