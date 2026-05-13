Ausblick: Boot Barn informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Boot Barn wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,42 USD aus. Im letzten Jahr hatte Boot Barn einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,08 Prozent auf 531,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 453,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,33 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,88 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,25 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at