Boot Barn Holdings Aktie
WKN DE: A12EFD / ISIN: US0994061002
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Boot Barn stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Boot Barn lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Boot Barn die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,64 USD. Dies würde einem Zuwachs von 19,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Boot Barn 1,37 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Boot Barn nach den Prognosen von 16 Analysten 580,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 505,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,11 USD, gegenüber 7,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 2,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,25 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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