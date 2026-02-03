Boot Barn Holdings Aktie

WKN DE: A12EFD / ISIN: US0994061002

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Boot Barn veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Boot Barn äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,76 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,43 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 704,6 Millionen USD gegenüber 608,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,88 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,24 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Boot Barn Holdings Inc

