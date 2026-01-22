Ausblick: Booz Allen Hamilton A legt Quartalsergebnis vor

Booz Allen Hamilton A wird am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,92 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,75 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,62 USD, gegenüber 7,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 11,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,98 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at