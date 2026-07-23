Ausblick: Booz Allen Hamilton A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Booz Allen Hamilton A wird am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,90 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,41 Milliarden USD, gegenüber 11,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at