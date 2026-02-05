Boozt AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DR6B / ISIN: SE0009888738
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Boozt Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Boozt Registered wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,43 SEK gegenüber 4,10 SEK im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,17 Milliarden SEK gegenüber 3,11 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 SEK, gegenüber 5,24 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 8,31 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,24 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boozt AB Registered Shs
|
05.02.26
|Ausblick: Boozt Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Boozt Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Boozt Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Boozt Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.08.25
|Ausblick: Boozt Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Boozt AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Boozt AB Registered Shs
|9,17
|7,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.