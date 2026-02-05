Ausblick: Boozt Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Boozt Registered wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,43 SEK gegenüber 4,10 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,17 Milliarden SEK gegenüber 3,11 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 SEK, gegenüber 5,24 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 8,31 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,24 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at