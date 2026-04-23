Boozt AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DR6B / ISIN: SE0009888738
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Boozt Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Boozt Registered präsentiert in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,403 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Boozt Registered einen Gewinn von 0,060 SEK je Aktie eingefahren.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,65 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,84 SEK, gegenüber 4,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 8,66 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,29 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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