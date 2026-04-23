Boozt AB Registered Shs Aktie

Boozt AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR6B / ISIN: SE0009888738

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Boozt Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boozt Registered präsentiert in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,403 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Boozt Registered einen Gewinn von 0,060 SEK je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,65 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,84 SEK, gegenüber 4,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 8,66 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,29 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boozt AB Registered Shs

mehr Nachrichten