WKN DE: A2DR6B / ISIN: SE0009888738

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Boozt Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Boozt Registered lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,657 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Boozt Registered noch 0,230 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,69 Milliarden SEK gegenüber 1,65 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,96 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,24 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,43 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,24 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Boozt AB Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Boozt AB Registered Shsmehr Analysen

