Ausblick: Boralex A präsentiert Quartalsergebnisse

Boralex A wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Boralex A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,487 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 279,8 Millionen CAD gegenüber 237,0 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,443 CAD je Aktie, gegenüber 0,350 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 925,0 Millionen CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 853,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

