Ausblick: BorgWarner legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BorgWarner lässt sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BorgWarner die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BorgWarner in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,75 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 14,25 Milliarden USD, gegenüber 14,08 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at