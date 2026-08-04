Ausblick: BorgWarner präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BorgWarner wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 24,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,03 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,53 Prozent auf 3,58 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BorgWarner noch 3,64 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,19 USD im Vergleich zu 1,28 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 14,19 Milliarden USD, gegenüber 14,32 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at