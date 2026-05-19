Borr Drilling Aktie

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WKN DE: A3DAJT / ISIN: BMG1466R1732

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Borr Drilling gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Borr Drilling veröffentlicht am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,016 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 16,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 253,3 Millionen USD gegenüber 216,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,052 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,06 Milliarden USD, gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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