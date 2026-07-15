Ausblick: Borregaard ASA präsentiert Quartalsergebnisse

Borregaard ASA wird am 16.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,883 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Borregaard ASA 2,56 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,95 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,05 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,52 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,22 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 7,82 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 7,58 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at