Borregaard ASA Aktie
WKN DE: A1J5TM / ISIN: NO0010657505
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Borregaard ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Borregaard ASA gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,15 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Borregaard ASA 1,96 NOK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,98 Prozent auf 1,96 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,80 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,63 NOK, gegenüber 6,22 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 7,92 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 7,58 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Borregaard ASA
|
07:01
|Ausblick: Borregaard ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Borregaard ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Borregaard ASA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Borregaard ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Borregaard ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Borregaard ASA
Aktien in diesem Artikel
|Borregaard ASA
|13,56
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.