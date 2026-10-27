Borregaard ASA Aktie

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WKN DE: A1J5TM / ISIN: NO0010657505

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Borregaard ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Borregaard ASA gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,15 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Borregaard ASA 1,96 NOK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,98 Prozent auf 1,96 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,80 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,63 NOK, gegenüber 6,22 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 7,92 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 7,58 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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