Borregaard ASA Aktie

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WKN DE: A1J5TM / ISIN: NO0010657505

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Borregaard ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Borregaard ASA wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,41 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,52 NOK erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,95 Milliarden NOK aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,72 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,22 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,95 Milliarden NOK, gegenüber 7,58 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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