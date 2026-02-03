Borregaard ASA Aktie
Ausblick: Borregaard ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Borregaard ASA wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,66 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,69 Prozent erhöht. Damals waren 1,30 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Borregaard ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,88 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,25 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,61 Milliarden NOK, gegenüber 7,50 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
