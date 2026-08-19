BOS Better Online Solutions LtdShs Aktie
WKN: 914000 / ISIN: IL0010828171
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: BOS Better Online Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BOS Better Online Solutions äußert sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,130 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 13,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,570 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 50,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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