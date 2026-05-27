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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: BOS Better Online Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BOS Better Online Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll BOS Better Online Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 12,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,30 Prozent verringert.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 51,3 Millionen USD im Vergleich zu 50,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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