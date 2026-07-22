Ausblick: Boston Beer Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boston Beer Company wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen, dass Boston Beer Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,83 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,45 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,62 Prozent auf 566,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 588,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,94 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at