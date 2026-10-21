Boston Beer Company Aktie

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WKN: 898161 / ISIN: US1005571070

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Boston Beer Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Boston Beer Company wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,21 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,25 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 537,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 523,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,92 USD, gegenüber 9,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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