Boston Beer Company Aktie
WKN: 898161 / ISIN: US1005571070
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Boston Beer Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Boston Beer Company öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,96 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 436,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 453,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 1,97 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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29.04.26
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