Ausblick: Boston Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Boston Properties lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,504 USD je Aktie gegenüber -0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 892,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 871,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,09 USD je Aktie, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 3,53 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at