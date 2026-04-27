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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Boston Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boston Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,276 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boston Properties in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 843,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 865,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber 1,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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