Ausblick: Boston Properties präsentiert Quartalsergebnisse

Boston Properties wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,563 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boston Properties -1,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 858,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Boston Properties für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 864,2 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,721 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,43 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at