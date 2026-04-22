Boston Scientific Aktie

Boston Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884113 / ISIN: US1011371077

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Boston Scientific gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Boston Scientific wird sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,788 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 75,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten ein Plus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 31 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,45 USD je Aktie, gegenüber 1,94 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 30 Analysten durchschnittlich auf 22,23 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 20,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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