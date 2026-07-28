Ausblick: Boston Scientific legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Boston Scientific stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,828 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 23 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,99 Prozent auf 5,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Boston Scientific noch 5,06 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,59 Milliarden USD, gegenüber 20,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at