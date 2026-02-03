Ausblick: Boston Scientific stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Boston Scientific wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 28 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,781 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boston Scientific 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,04 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 30 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,07 Milliarden USD, gegenüber 16,75 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at