Ausblick: Boston Scientific veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Boston Scientific wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,718 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,510 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Boston Scientific in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 5,06 Milliarden USD im Vergleich zu 5,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,22 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 21,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,07 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at