Boule Diagnostics AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JMYV / ISIN: SE0011231158
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Boule Diagnostics Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Boule Diagnostics Registered wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Boule Diagnostics Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,136 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,950 SEK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Boule Diagnostics Registered nach der Prognose von 1 Analyst 133,7 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,3 Millionen SEK umgesetzt worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,604 SEK, gegenüber -7,640 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 503,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 558,5 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
