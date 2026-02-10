Ausblick: Boule Diagnostics Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Boule Diagnostics Registered wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Boule Diagnostics Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,136 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,950 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Boule Diagnostics Registered nach der Prognose von 1 Analyst 133,7 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,3 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,604 SEK, gegenüber -7,640 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 503,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 558,5 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at