Ausblick: Boule Diagnostics Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Boule Diagnostics Registered stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,150 SEK gegenüber -0,270 SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 117,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 112,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,820 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,100 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 499,0 Millionen SEK, gegenüber 489,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at