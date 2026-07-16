Boule Diagnostics AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JMYV / ISIN: SE0011231158
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Boule Diagnostics Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Boule Diagnostics Registered wird am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,010 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Boule Diagnostics Registered noch -0,150 SEK je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 11,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 129,3 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Boule Diagnostics Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 114,5 Millionen SEK aus.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,250 SEK je Aktie, gegenüber -0,100 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 453,1 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 489,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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