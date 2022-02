Ausblick: Bouvet AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bouvet AS veröffentlicht am 17.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,756 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,680 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 724,6 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 646,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,49 NOK je Aktie, gegenüber 2,35 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,67 Milliarden NOK. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,40 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at