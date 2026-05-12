Ausblick: Bouvet AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bouvet AS lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 NOK gegenüber 1,17 NOK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bouvet AS in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden NOK im Vergleich zu 1,07 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,58 NOK aus. Im Vorjahr waren 3,49 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 4,08 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 3,91 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at