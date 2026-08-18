Ausblick: Bouvet AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bouvet AS äußert sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass Bouvet AS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,813 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 NOK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 968,7 Millionen NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Bouvet AS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 983,0 Millionen NOK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 NOK, gegenüber 3,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,96 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,91 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at