Ausblick: Bouvet AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bouvet AS wird am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,773 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,940 NOK erwirtschaftet wurden.

Bouvet AS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,55 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,72 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,94 Milliarden NOK aus, im Gegensatz zu 3,92 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

