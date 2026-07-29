Ausblick: Bouygues gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bouygues wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,830 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,870 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bouygues in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 13,92 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 14,29 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,31 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 56,52 Milliarden EUR, gegenüber 56,88 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at