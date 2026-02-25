Ausblick: Bouygues legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bouygues öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Bouygues für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,850 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,980 EUR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 1,71 Prozent auf 15,00 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,80 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 56,91 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 56,75 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at