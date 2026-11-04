Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh Aktie

Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2CL / ISIN: US1021171087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Bouygues Un legt Quartalsergebnis vor

Bouygues Un stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,302 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bouygues Un einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,10 Prozent auf 17,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bouygues Un noch 17,51 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,746 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 64,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh 8,55 3,01% Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen